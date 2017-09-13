Фернандес: ЦСКА приезжал в Лиссабон побеждать "Бенфику", хотя понимал, что это сложно

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ЛИССАБОН /Португалия/, 13 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА приезжал в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с "Бенфикой" только за победой, хотя армейцы знали, что это будет сделать очень сложно. Об этом журналистам сказал защитник московской команды Марио Фернандес.
Во вторник ЦСКА в первом матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде победил "Бенфику" со счетом 2:1.
"Мы приехали сюда побеждать, хотя понимали, что будет очень сложно. У "Бенфики" очень мощная команда, которая играла при своих болельщиках. Но мы сумели хорошо сыграть, с чем поздравляю всю команду", - сказал Фернандес.
В следующем матче группового раунда Лиги чемпионов 27 сентября ЦСКА на своем поле примет английский "Манчестер Юнайтед".