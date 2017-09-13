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НОАК надеется, что WADA вынесет справедливое решение по остальным российским спортсменам

Спорт
13 сентября, 15:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов надеется, что в отношении других россиян, упомянутых в докладе Макларена, будет организовано справедливое расследование

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Виталий Смирнов

Виталий Смирнов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) выразила надежду, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесет справедливое решение в отношении остальных российских спортсменов, фигурирующих в докладе независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена. Об этом ТАСС рассказал глава НОАК Виталий Смирнов.

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Ранее газета The New York Times сообщила о закрытии дел в отношении 95 из 96 российских спортсменов, упомянутых в докладе. По информации издания, одной из причин, повлиявших на расследование, является отсутствие показаний руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

"Пока мы выжидаем, как будет развиваться ситуация. Мы надеемся, что в отношении других спортсменов, упомянутых в докладе, будет организовано справедливое разбирательство и принято соответствующее решение, - сказал Смирнов. - Забегать вперед мы не хотим, но это еще раз подтверждает - к этой ситуации нужно относиться внимательно".

На вопрос, стоит ли доверять публикации The New York Times, Смирнов ответил, что автор этой статьи Ребекка Руис следит за этой темой. "С New York Times вообще эта тема началась, они держат ее на контроле. Руис, к слову, приезжала к нам на три дня, после чего сделала этот материал", - сказал он.

Две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) в настоящий момент ведут расследование - одна, под руководством швейцарца Дениса Освальда, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет другой гражданин Швейцарии Самуэль Шмидт, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

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