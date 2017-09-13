Российские саночники будут выступать на Олимпиаде-2018 на специально изготовленных санях

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские саночники будут выступать на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане на специально изготовленных для этих стартов санях. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Демченко.

"Мы готовим сани именно под Пхенчхан, - отметил Демченко. - В них будет немного измененная конфигурация полозьев, поскольку олимпийская трасса своеобразная и требует повышенной стабильности. Да, она не такая скоростная, как другие трассы, поэтому сани должны стабильно ехать. Как раз над этими изменениями мы работаем сейчас и продолжим заниматься этим в течение всего времени перед Олимпиадой".

"Когда-то мы на одних и тех же санях выступали по десять лет, - напомнил главный тренер. - В последние годы благодаря Министерству спорта и руководству нашей федерации ситуация кардинально изменилась. Спортсмены входят в сезон с новым инвентарем, к Олимпиаде будут изготовлены дополнительные сани".

Со 2 по 11 ноября на олимпийской трассе в Пхенчхане пройдет тренировочная неделя, в ходе которой тренеры и специалисты получат много полезной информации, требуемой для изготовления оптимального по своим характеристикам инвентаря.

"Мы провели также исследования по аэродинамике с нашими ведущими саночниками, и результаты оказались весьма неутешительными. Нам нужны средства для проведения дополнительных исследований, чтобы довести до ума инвентарь. А с этим существуют определенные проблемы", - подытожил Демченко.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.