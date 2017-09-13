Чемпионат мира по самбо 2018 года пройдет в Румынии, 2019-го - в Южной Корее

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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Исполком Международной федерации самбо (ФИАС) в среду утвердил места проведения чемпионатов мира 2018 и 2019 годов. Об этом ТАСС сообщил президент FIAS Василий Шестаков.
В 2018 году турнир пройдет в Румынии, в 2019-м - в Южной Корее.
"Совсем скоро, в ноябре, чемпионат мира 2017 года примет столица Олимпийских игр 2014 года Сочи, а два следующих турнира пройдут в Румынии и Южной Корее. Города проведения будут определены чуть позже, - рассказал Шестаков. - Кроме того, сегодня исполком утвердил повестку конгресса организации, который пройдет в рамках сочинского чемпионата".
Первый чемпионат мира по самбо прошел в 1973 году в Тегеране, с 1981 года соревнования проводятся ежегодно. С 1983 года в программу турниров вошли соревнования среди женщин, с 2007-го - по боевому самбо.