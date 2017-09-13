FIAS сократит количество весовых категорий в самбо с девяти до семи

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международная федерация самбо (FIAS) сократит количество весовых категорий до семи с 2019 года. Об этом ТАСС рассказал президент FIAS Василий Шестаков по окончании исполкома организации, который прошел в Москве.

"FIAS утвердит на ближайшем конгрессе организации, который пройдет в ноябре в рамках чемпионата мира в Сочи, ряд изменений в правилах соревнований, возраста судей и сокращения весовых категорий, они вступят в силу с 2019 года, - рассказал Шестаков. - Большинство национальных федераций за эти изменения. Сокращение весовых категорий с девяти до семи - это очень важно в свете того, что самбо претендует на олимпийское признание. К примеру, в спортивной борьбе на Играх весовых категорий шесть, в дзюдо - семь".

Впервые о намерении включить самбо в мировую олимпийскую семью Международная федерация самбо сообщила в 2009 году. В 2016 году самбо было одной из 14 дисциплин, претендовавших на временное признание МОК, однако его получили чирлидинг и тайский бокс.