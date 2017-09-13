Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FIAS сократит количество весовых категорий в самбо с девяти до семи

Спорт
13 сентября, 17:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Большинство национальных федераций за эти изменения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков

Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международная федерация самбо (FIAS) сократит количество весовых категорий до семи с 2019 года. Об этом ТАСС рассказал президент FIAS Василий Шестаков по окончании исполкома организации, который прошел в Москве.

"FIAS утвердит на ближайшем конгрессе организации, который пройдет в ноябре в рамках чемпионата мира в Сочи, ряд изменений в правилах соревнований, возраста судей и сокращения весовых категорий, они вступят в силу с 2019 года, - рассказал Шестаков. - Большинство национальных федераций за эти изменения. Сокращение весовых категорий с девяти до семи - это очень важно в свете того, что самбо претендует на олимпийское признание. К примеру, в спортивной борьбе на Играх весовых категорий шесть, в дзюдо - семь".

Впервые о намерении включить самбо в мировую олимпийскую семью Международная федерация самбо сообщила в 2009 году. В 2016 году самбо было одной из 14 дисциплин, претендовавших на временное признание МОК, однако его получили чирлидинг и тайский бокс.

Смотрите также

Российские самбисты завоевали четыре золотые медали на Кубке президента FIAS

Шестаков: проблемы банка "Югра" не повлияют на развитие самбо и деятельность FIAS

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Рой Джонс
8
Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
2
Источник: при обыске у замглавы ФСИН обнаружены коллекция часов и крупная сумма денег
3
Партнеры "Газпрома" по "Северному потоку - 2" могут пересмотреть схему финансирования
4
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
5
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
6
Международные следователи изучают данные, полученные от России по крушению MH17
7
ФСБ задержала в Самаре лидера террористической ячейки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама