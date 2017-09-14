Рублев и Фучович сыграют в первый день матча Кубка Дэвиса между сборными России и Венгрии

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ТАСС, 14 сентября. Андрей Рублев встретится с Мартоном Фучовичем в первый день матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису между сборными России и Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).
Это стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в четверг. Матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса пройдет в Будапеште с 15 по 17 сентября. Рублев и Фучович сыграют в пятницу. Также в этот день пройдет матч между Кареном Хачановым и Аттилой Балашем.
В субботу будет сыграна парная встреча, где соперниками Балаша и Фучовича станут Константин Кравчук и Даниил Медведев. В воскресенье Фучович сыграет с Хачановым, а Балаш - с Рублевым.
В феврале россияне в гостях уступили сербам во встрече первого круга Мировой группы.
В плей-офф Мировой группы разыгрываются восемь мест в Мировой группе на следующий сезон. Участвуют восемь команд, проигравших матчи первого раунда Мировой группы, а также восемь сборных, завоевавших это право по итогам турниров в Первой группе каждой из региональных зон.