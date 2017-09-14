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Фигуристы Забияко и Энберт лидируют на турнире в Италии после короткой программы

Спорт
14 сентября, 18:57 UTC+3 ТАСС

Второе место занимают итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе

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Наталья Забияко и Александр Энберт

Наталья Забияко и Александр Энберт

© EPA/MARKKU OJALA

ТАСС, 14 сентября. Российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт занимает первое место после короткой программы на ежегодном турнире Кубок Ломбардии по фигурному катанию, который проходит в итальянском Бергамо.

Спортсмены набрали 69,22 балла. Второе место занимают итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (66,66), третье - их соотечественники Валентина Маркеи и Ондржей Готарек (61,32). Еще одна российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин располагаются на пятой строчке (56,54).

Произвольная программа у спортивных пар пройдет в пятницу.

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