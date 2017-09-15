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Гонщик "Формулы-1" Феттель попробует вернуть лидерство на ночных улицах Сингапура

Спорт
15 сентября, 0:47 UTC+3 ТАСС

До финиша сезона остается семь гонок, а между двумя главными претендентами на титул - Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем - всего три очка

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Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

© EPA/ZOLTAN MATHE

ТАСС, 15 сентября. Программа 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2017 года - Гран-при Сингапура - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

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До финиша сезона остается семь гонок, а между двумя главными претендентами на титул - гонщиком "Мерседеса" британцем Льюисом Хэмилтоном и немцем Себастьяном Феттелем из "Феррари" - всего три очка. Причем британец впервые в сезоне вышел в лидеры личного зачета только после прошлого этапа в Италии, где он превзошел рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по победам в квалификациях (69). Утративший лидерство Феттель явно не согласен на такой поворот сюжета и в Сингапуре предпримет попытку вернуться на первую строчку.

Этап в Сингапуре появился в календаре чемпионата в 2008 году. Главной особенностью данного Гран-при является то, что он проводится при искусственном освещении. На всей дистанции обеспечен стабильный световой поток в 3000 люкс - примерно в четыре раза больше, чем на футбольном стадионе. Проходит этап на городской трассе по улицам города- государства Сингапур.

Рекордсменом по количеству побед в Сингапуре является Феттель - немец видел здесь клетчатый флаг первым четыре раза (2011-2013, 2015). Дважды в Сингапуре выигрывали испанец Фернандо Алонсо (2008, 2010) и Хэмилтон (2009, 2014).

Первая часть свободных заездов начнется в 13:00 мск, вторая - в 16:30. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00) и квалификация (16:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00).

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