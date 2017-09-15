"Арсенал" победил "Кельн" в матче Лиги Европы

И снова Кокорин: Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 1:55
Фурсенко: футболисты "Зенита" должны побеждать в каждом матче Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 1:22
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океанаМеждународная панорама 15 сентября, 1:13
Манчини: "Зенит" показал практически идеальный футбол в матче с "Вардаром"Спорт 15 сентября, 1:11
Летчики ВКС РФ за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетовАрмия и ОПК 15 сентября, 1:06
Ригони: "Зенит" постарается продолжить победную поступь в Лиге ЕвропыСпорт 15 сентября, 1:02
"Арсенал" победил "Кельн" в матче Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 0:55
"Арсенал" и "Динамо" откроют 10-й тур чемпионата России по футболуСпорт 15 сентября, 0:55
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компанииМеждународная панорама 15 сентября, 0:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 сентября. Английский футбольный клуб "Арсенал" одержал победу над немецким "Кельном" со счетом 3:1 в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.
У хозяев отличились Сеад Колашинац (49-я минута), Алексис Санчес (67) и Эктор Бельерин (82). За "Кельн" забил Джон Кордоба (9).
Встреча изначально должна была начаться в 22:05 по московскому времени, однако из-за беспорядков с участием немецких болельщиков перед стадионом "Эмирэйтс" время начала матча было перенесено на час.
"Арсенал" и "Кельн" выступают в группе Н с сербской "Црвеной Звездой" и белорусским БАТЭ. В следующем матче "Арсенал" сыграет в гостях с БАТЭ 28 сентября, в тот же день "Кельн" примет "Црвену Звезду".