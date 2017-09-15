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"Арсенал" победил "Кельн" в матче Лиги Европы

Спорт
15 сентября, 0:55 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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Материал из 1 страницы
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес

© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 15 сентября. Английский футбольный клуб "Арсенал" одержал победу над немецким "Кельном" со счетом 3:1 в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.

У хозяев отличились Сеад Колашинац (49-я минута), Алексис Санчес (67) и Эктор Бельерин (82). За "Кельн" забил Джон Кордоба (9).

Встреча изначально должна была начаться в 22:05 по московскому времени, однако из-за беспорядков с участием немецких болельщиков перед стадионом "Эмирэйтс" время начала матча было перенесено на час.

"Арсенал" и "Кельн" выступают в группе Н с сербской "Црвеной Звездой" и белорусским БАТЭ. В следующем матче "Арсенал" сыграет в гостях с БАТЭ 28 сентября, в тот же день "Кельн" примет "Црвену Звезду".

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