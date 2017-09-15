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Боксерский бой между Бетербиевым и немцем Кёллингом перенесен на 11 ноября

Спорт
15 сентября, 1:37 UTC+3 ТАСС

Поединок пройдет в американском городе Фресно

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ТАСС, 15 сентября. Россиянин Артур Бетербиев и немец Энрико Кёллинг проведут поединок за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг 11 ноября. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Бой пройдет в американском городе Фресно (штат Калифорния). Ранее сообщалось, что боксерский вечер, в рамках которого должен был пройти бой Бетербиева и Кёллинга, пройдет 31 октября в Лас-Вегасе.

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В июле Бетербиев сообщал, что промоутерская компания GYM отменила его бой с Кёллингом, так как по условиям компании россиянин должен был отказаться от своего иска о признании промоутерского соглашения недействительным, что Бетербиев сделать отказался. В мае российский боксер подал иск в суд к GYM и промоутеру Ивону Мишелю о признании контракта недействительным. По его словам, промоутер не выполнял договорные обязательства.

Действующим обладателем чемпионского пояса IBF в полутяжелом весе является американец Андре Уорд, который выиграл титул в ноябре 2016 года в поединке с другим российским боксером Сергеем Ковалевым. Победитель боя между Бетербиевым и Кёллингом получит право встретится с Уордом, который также владеет чемпионскими поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Бетербиев - чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы среди любителей. Он перешел в профессионалы в апреле 2013 года, подписав контракт с канадским промоутером Мишелем. В 2015 году россиянин подписал контракт с американским менеджером Элом Хэймоном. Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 11 побед (все - нокаутом), Кёллинг одержал победы в 23 боях и уступил в одном.

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