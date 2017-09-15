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Зелепукин: Овечкин не смог быть выше обстоятельств, связанных с запретом НХЛ по ОИ

Спорт
15 сентября, 11:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее официальный сайт НХЛ привел заявление Овечкина, в котором он сообщил, что не поедет на Игры в Пхенчхан

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Валерий Зелепукин (на втором плане cправа)

Валерий Зелепукин (на втором плане cправа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Обстоятельства, связанные с решением Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать своих игроков на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, оказались выше желания форварда "Вашингтона" Александра Овечкина поехать на Игры. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий ряда клубов НХЛ Валерий Зелепукин.

В ночь на пятницу официальный сайт НХЛ привел заявление Овечкина, в котором он сообщил, что не поедет на олимпийский турнир. По словам игрока, его решение связано с тем, что НХЛ и Международная федерация хоккея создали условия, при которых игроки НХЛ не смогли бы выступить в Пхенчхане. В сентябре прошлого года Овечкин сообщил, что поедет на Олимпийские игры вне зависимости от любого решения лиги.

"У всех ребят было желание выступить на Олимпийских играх, но обстоятельства сильнее нас, и тут ничего нельзя сделать. Не думаю, что на его решение повлияло, что остальные игроки отказывались последовать его примеру. Когда все начиналось, то казалось, что все можно исправить, - сказал Зелепукин. - Все думали, что НХЛ выбивала лучшие условия для поездки на Олимпиаду".

"В конце концов, получилось так, что лига заняла по этому вопросу жесткую позицию. Поэтому такие обстоятельства - тут некуда не денешься", - добавил он.

НХЛ объявила о том, что не отпустит своих игроков на Олимпиаду, в апреле. 8 сентября менеджер по коммуникациям Международной федерации хоккея сообщил ТАСС, что федерация не позволит хоккеистам НХЛ принимать участие в Играх без необходимых разрешений.

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Олимпиада-2018 НХЛ не допустила игроков на Олимпиаду
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Овечкин, Александр Михайлович
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