Чемпион ОИ по греко-римской борьбе Чакветадзе выбыл до весны 2018 года из-за травмы

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ТАСС, 15 сентября. Российский борец греко-римского стиля Давит Чакветадзе восстановится после травмы, полученной на чемпионате мира в августе, примерно через полгода. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) со ссылкой на главного тренера сборной Гоги Когуашвили.
Чакветадзе проиграл турку Метихану Башару в полуфинале чемпионата мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг, который проходил в августе в Париже, и получил травму колена. На схватку за бронзовую медаль россиянин выйти не смог. Позднее ему был поставлен диагноз - разрыв передней крестообразной связки.
"Давита Чакветадзе ждет операция после полученной в Париже травмы, - сказал Гоги Когуашвили. - Пока что он проходит подготовительный период, ждет, чтобы воспаление прошло. Ориентировочно, операция будет в начале октября в Германии", - заявил Когуашвили.
Ожидается, что восстановление борца после травмы займет около полугода. Предполагаемая дата возвращения Чакветадзе на борцовский ковер - весна 2018 года.
Чакветадзе является олимпийским чемпионом 2016 года. Также в активе россиянина победы на Кубке мира 2017 года и Европейских играх 2015 года.