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КХЛ получила прибыль в размере 120 млн рублей по итогам сезона-2016/17

Спорт
15 сентября, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Стабилизационный фонд Континентальной хоккейной лиги составляет 500 млн рублей

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Прибыль Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2016/17 составила 120 млн рублей. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко.

Заседание совета директоров КХЛ прошло в Москве в пятницу.

"Сегодня был важный совет директоров. КХЛ впервые получила прибыль, мы заработали 120 млн рублей. Среди клубов было распределено 330 млн рублей. Наш стабилизационный фонд составляет 500 млн рублей", - сказал Тимченко.

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