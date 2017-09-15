КХЛ в этом сезоне продолжит сотрудничество с независимыми лабораториями WADA

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Допинг-пробы игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2017/18 продолжат тестировать в независимых лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом журналистам рассказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.
"Тестирование игроков КХЛ будет проводиться в независимых лабораториях WADA, - рассказал он. - КХЛ осталась в международной системе антидопингового контроля. Мы не подверглись никаким санкциям, это говорит о том, что мы сделали правильный выбор. В нынешнем сезоне тестирование продолжится в том же формате, но надеемся, что лаборатория в России будет аккредитована и сможет брать пробы игроков КХЛ".
Работа Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Московской антидопинговой лаборатории была приостановлена в конце 2015 года по решению WADA. В настоящее время РУСАДА выполняет дорожную карту по восстановлению своего статуса. В рамках комплекса мер по реализации Национального плана по борьбе с допингом в спорте правительство РФ постановило до 1 ноября создать национальную антидопинговую лабораторию на базе МГУ.