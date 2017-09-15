Тимченко: КХЛ попрощается с клубами, не соответствующими критериям лиги

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) покинут клубы, которые не соответствуют ее критериям, вместо них в лигу могут быть включены команды из Европы. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко.

В пятницу в Москве прошло заседание совета директоров КХЛ.

"Мы вынуждены прощаться с некоторыми клубами, которые не соответствуют критериям. Будем с такими бороться. Будем брать в лигу новые клубы - возможно, даже из Европы", - сказал Тимченко.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 выступают 27 клубов.