Президент СКА Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров КХЛ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент санкт-петербургского СКА Геннадий Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Решение было принято во время заседания нового состава совета директоров лиги.

В общий состав совета директоров КХЛ на сезон-2017/18, помимо Тимченко, вошло 18 человек: президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, вице-президент КХЛ Валерий Каменский, главный арбитр лиги Алексей Анисимов, член правления КХЛ Геннадий Величкин, президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович, вице-президент "Транснефти" Борис Король, гендиректор "Татнефть" Наиль Маганов, зампред правления "Газпром" Александр Медведев, директор Департамента спорта высших достижений Минспорта РФ Алексей Морозов, президент ХК "Металлург" (Магнитогорск) Виктор Рашников, председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг, заместитель президента КХЛ Роман Ротенберг, президент "Итера Латвия" Юрис Савицкас, член правления КХЛ Кирилл Фастовский, первый зампред комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич, генменеджер ХК "Йокерит" Яри Курри и президент ФХР Владислав Третьяк.

Тимченко занимает данный пост с 2012 года, после ухода с этой должности Вячеслава Фетисова. Президентом СКА Тимченко является с 2011 года.