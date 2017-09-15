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Фазель: семь допинг-проб, взятых IIHF и ФХР в 2016 году, оказались положительными

Спорт
15 сентября, 18:44 UTC+3 ЛИМА ЛИМА 15, сентября. /ТАСС

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что с учетом юниорской и женской лиг было взято 400 допинг-проб

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЛИМА, 15 сентября. /ТАСС/. Семь допинг-проб из 400, которые были взяты Международной федерацией хоккея (IIHF) и Федерацией хоккея России (ФХР) в 2016 году, оказались положительными. Об этом на 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил президент IIHF Рене Фазель.

"РУСАДА [Российское антидопинговое агентство] в прошлом году не работало, поэтому IIHF и ФХР провели 300 тестов, из них было семь положительных проб. А с учетом юниорской и женской лиг было взято 400 допинг-проб. На следующий сезон для подготовки к Играм мы вместе с ФХР, Континентальной хоккейной лигой и подразделением в Лозанне проведем 300 тестов".

Сессия МОК проходит в Лиме.

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