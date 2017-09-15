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"Арсенал" победил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
15 сентября, 21:23 UTC+3 ТАСС

Встреча в Туле завершилась со счетом 1:0

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Главный тренер ФК "Арсенал" Миодраг Божович

Главный тренер ФК "Арсенал" Миодраг Божович

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Тульский "Арсенал" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 1:0 в домашнем матче 10-го тура чемпионата России по футболу.

Гол на 17-й минуте встречи забил Максим Беляев. На 68-й минуте форвард гостей Кирилл Панченко получил повреждение в одном из игровых эпизодов и не смог продолжить встречу. Нападающий покинул поле на носилках.

"Динамо" с девятью очками идет на 12-м месте в турнирной таблице, "Арсенал" занимает девятую строчку (11 очков). В следующем туре "Динамо" 23 сентября примет московский ЦСКА, днем позднее "Арсенал" сыграет в гостях с "Уфой".

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