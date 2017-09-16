Кириленко: победа сборной России над сербами в полуфинале Евробаскета стала бы чудом

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СТАМБУЛ /Турция/, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная Сербии заслуженно победила россиян в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу, а сама игра перенесла болельщиков во времена противостояния команд СССР и Югославии. Таким мнением с ТАСС поделился президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
В пятницу в Стамбуле баскетболисты сборной России уступили команде Сербии со счетом 79:87.
"Отличная и очень достойная игра получилась, на мой взгляд, классическая - со времен противостояния сборных СССР и Югославии. Встречались две сильные команды, которые уже играли друг с другом в группе. И сегодня не мы проиграли, а сербы выиграли, они заслужили победу. И если бы наша команда все-таки победила, это было бы чудо", - сказал Кириленко.
По ходу матча сборная России проигрывала с разницей в 16 очков, но сумела вернуться в игру и в четвертой четверти сократила отставание до двух очков. "Сборная России проявила настоящий характер, многое не получалось, но продолжали бороться, почти догнали и дотянули до конца матча. Наши ребята все молодцы, все сыграли здорово. Лично у меня ни к кому нет претензий", - сказал президент РФБ.
В воскресенье сборная России сыграет с испанцами за бронзу чемпионата Европы.