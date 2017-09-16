Вице-мэр Москвы: стадион "Динамо" будет готов к чемпионату мира по футболу 2018 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина ("ВТБ Арена парк" является партнером по строительству) должен выйти на получение заключения о соответствии (ЗОС) уже весной следующего года и быть готовым к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тыс. зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. "Наши партнеры по (стадиону) Динамо пообещали весной следующего года, в марте - апреле, заявиться на ЗОС. Я думаю, к чемпионату мира (по футболу) они должны успеть", - сказал он.

По его словам, сейчас "ВТБ Арена парк" завершает ряд коммуникаций на прилегающих улицах. Кроме того, в течение 2018 года должны быть готовы прилегающие территории Петровского парка. Помимо этого, к следующему году должно быть завершено благоустройство пространства как единого комплекса: стадион, парк и офисно-деловые здания.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.