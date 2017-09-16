Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-мэр Москвы: стадион "Динамо" будет готов к чемпионату мира по футболу 2018 года

Спорт
16 сентября, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

Стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тыс. зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина ("ВТБ Арена парк" является партнером по строительству) должен выйти на получение заключения о соответствии (ЗОС) уже весной следующего года и быть готовым к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Смотрите также

Главный архитектор Москвы: стройки к ЧМ по футболу не повлияют на облик города

Московские власти подготовят более 5 тыс. волонтеров и 200 гидов-переводчиков к ЧМ-2018

Глава "ВТБ Арена парк" подтвердил, что стадион "Динамо" может открыться матчем сборной РФ

Степашин: никаких проблем с выступлением ФК "Динамо" на арене в Петровском парке не будет

Стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тыс. зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. "Наши партнеры по (стадиону) Динамо пообещали весной следующего года, в марте - апреле, заявиться на ЗОС. Я думаю, к чемпионату мира (по футболу) они должны успеть", - сказал он.

По его словам, сейчас "ВТБ Арена парк" завершает ряд коммуникаций на прилегающих улицах. Кроме того, в течение 2018 года должны быть готовы прилегающие территории Петровского парка. Помимо этого, к следующему году должно быть завершено благоустройство пространства как единого комплекса: стадион, парк и офисно-деловые здания.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
2
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о Минкультуры
3
Вблизи аэродрома Борисоглебск упал учебно-боевой самолет Як-130
4
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
5
Греф прокомментировал заявление Даймона о скором крахе криптовалют
6
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейна
7
Худрук Театра Наций сообщил, что Серебренников поставит спектакль "Чайковский"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама