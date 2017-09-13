Глава "ВТБ Арена парк" подтвердил, что стадион "Динамо" может открыться матчем сборной РФ

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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная России по футболу действительно может сыграть в начале июня в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, это событие станет знаковым для арены. Об этом ТАСС сообщил Андрей Перегудов - руководитель проекта "ВТБ Арена парк", в рамках которого проводится реконструкция динамовского стадиона.
Во вторник член общественно-экспертного совета московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин сообщил ТАСС, что сборная России в начале июня 2018 года примет участие в матче-открытии арены в Петровском парке, встретившись с одной из сильнейших национальных команд мира.
"Совершенно верно, такая возможность (проведения матча сборной России в начале июня) рассматривается, - сказал Перегудов. - Для "ВТБ Арена парк - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" будет большой честью принять у себя столь знаковое событие. Мы ведем активные переговоры по этому поводу с тренерским штабом нашей сборной и будем счастливы стать такой площадкой".
На вопрос, станет ли этот матч первым на стадионе "Динамо" после завершения реконструкции, Перегудов ответил: "Такая возможность не исключается".
Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.