Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кучук: "Ростов" играл с ЦСКА на победу, но не успевал за атаками соперника

Спорт
16 сентября, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

В субботу в матче 10-го тура чемпионата России ростовчане на выезде проиграли армейцам со счетом 0:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Станислав Кучук

Станислав Кучук

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" старался играть в матче чемпионата России с ЦСКА на победу, но не успевал за нападением соперника. Об этом на пресс- конференции сказал главный тренер ростовского клуба Станислав Кучук.

Смотрите также

ЦСКА победил "Ростов" в матче 10-го тура РФПЛ

Матчи ЛЧ с участием ЦСКА и "Спартака" в России посмотрели 1,274 млн телезрителей

В субботу в матче 10-го тура чемпионата России "Ростов" на выезде проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:2.

"Результат игры меня не устраивает, при первом голе произошло нарушение игровой дисциплины, а во втором тайме мы старались играть на победу. Начали отодвигать ЦСКА от своих ворот, но при этом не успевали за атаками соперника. Преднамеренные замены связаны с тем, что меня не устраивал счет", - сказал Кучук.

"Замена вратаря - это мой выбор. Илья Абаев нас выручил в трех-четырех случаях, это квалифицированный игрок. Вообще у нас есть два квалифицированных вратаря - Илья и Сергей Песьяков", - добавил тренер.

В следующем туре чемпионата России "Ростов" на своем поле примет московский "Локомотив". ЦСКА в гостях сыграет со столичным "Динамо".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты ЦСКА Понтус Вернблум (слева), Василий Березуцкий и Витиньо (справа)
15
ЦСКА победил "Ростов" в матче 10-го тура РФПЛ
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Учебно-боевой самолет Як-130. Досье
2
Белый дом: предложения США по реформам в ООН поддержали 120 государств
3
Пентагон не стал комментировать сообщения о создании Ираном сверхмощной бомбы
4
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
5
Вблизи аэродрома Борисоглебск упал учебно-боевой самолет Як-130
6
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о Минкультуры
7
Иран сообщил о создании "отца всех бомб"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама