Кучук: "Ростов" играл с ЦСКА на победу, но не успевал за атаками соперника

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" старался играть в матче чемпионата России с ЦСКА на победу, но не успевал за нападением соперника. Об этом на пресс- конференции сказал главный тренер ростовского клуба Станислав Кучук.
В субботу в матче 10-го тура чемпионата России "Ростов" на выезде проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:2.
"Результат игры меня не устраивает, при первом голе произошло нарушение игровой дисциплины, а во втором тайме мы старались играть на победу. Начали отодвигать ЦСКА от своих ворот, но при этом не успевали за атаками соперника. Преднамеренные замены связаны с тем, что меня не устраивал счет", - сказал Кучук.
"Замена вратаря - это мой выбор. Илья Абаев нас выручил в трех-четырех случаях, это квалифицированный игрок. Вообще у нас есть два квалифицированных вратаря - Илья и Сергей Песьяков", - добавил тренер.
В следующем туре чемпионата России "Ростов" на своем поле примет московский "Локомотив". ЦСКА в гостях сыграет со столичным "Динамо".