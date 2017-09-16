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Гончаренко: ЦСКА одержал заслуженную победу над "Ростовом"

Спорт
16 сентября, 19:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

По мнению главного тренера армейского клуба, его подопечные могли забить больше голов

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА заслуженно победил "Ростов", команда довольна результатом, хотя могла забить больше двух голов. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко.

В субботу в матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 2:0.

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"Думаю, что мы одержали заслуженную победу. Нам надо было выбирать, как играть против оборонительных команд, и первым вариантом был быстрый гол, но он не удался. Когда мы забили, пошла игра в обе стороны. Во втором тайме были быстрые атаки, мы могли еще забить, но все равно довольны победой", - сказал Гончаренко.

В одном из моментов, вызвавших споры, некоторым экспертам показалось, что мяч пересек ворота "Ростова", и судья должен был засчитать гол ЦСКА. "Казалось, что мяч пересек линию ворот? Нам всем сейчас кажется после того, что было с "Ахматом", - отметил тренер.

Ранее в матче восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и "Ахматом" (0:1, 27 августа) случился похожий случай. Тогда, по мнению Гончаренко, мяч вышел за лицевую линию поля, однако арбитры встречи этого не заметили. В результате был забит гол.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА в гостях сыграет с московским "Динамо". "Ростов" на своем поле примет столичный "Локомотив".

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