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Менеджер: Альварес активирует опцию повторного поединка с Головкиным

Спорт
17 сентября, 9:18 UTC+3 ТАСС

Предположительно, повторный бой может пройти в мае 2018 года

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Оскар де ла Хойя

Оскар де ла Хойя

© EPA/ANDREW GOMBERT

ТАСС, 17 сентября. Мексиканский боксер Сауль Альварес активирует опцию в контракте на бой против казахстанца Геннадия Головкина на повторный поединок. Об этом сообщил промоутер мексиканца американец Оскар Де Ла Хойя, которого цитирует журналист портала Fightnews Мгилеь Анхель Маравилья на своей странице в Twitter.

В воскресенье Альварес провел бой против чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкина. Судьи приняли решение зафиксировать ничью в данном поединке. Пояса чемпиона мира остались у казахстанца.

"У нас в контракте есть опция, позволяющая немедленно организовать повторный бой. Мы намерены ей воспользоваться", - заявил Де Ла Хойя. Предположительно, повторный бой может пройти в мае 2018 года.

Де Ла Хойя становился обладателем титулов чемпиона мира в шести разных весовых категориях. За свою карьеру он выиграл десять поясов. В 2002 году американец создал промоутерскую компанию Golden Boy Promotions. На сегодняшний день Альварес является самым крупным клиентом его компании.

27-летний Альварес провел 52-й бой на профессиональном ринге. В его активе 49 побед (34 нокаутом), одно поражение и две ничьи. 35-летний Головкин впервые в карьере не сумел победить. Он провел 38-й бой в своей карьере, до сегодняшнего дня он выиграв 37 поединков (33 нокаутом).

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