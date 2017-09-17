Менеджер: Альварес активирует опцию повторного поединка с Головкиным

Гассиев: повторный бой между Головкиным и Альваресом не имеет смыслаСпорт 17 сентября, 9:52
Менеджер: Альварес активирует опцию повторного поединка с ГоловкинымСпорт 17 сентября, 9:18
Ковалев: Головкин чисто выиграл бой против АльваресаСпорт 17 сентября, 8:39
Головкин заявил, что остается чемпионом и хочет еще раз встретиться с АльваресомСпорт 17 сентября, 8:03
Боксер Альварес сказал, что готов к повторному поединку с ГоловкинымСпорт 17 сентября, 7:39
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBCСпорт 17 сентября, 7:04
В ДНР запретили ввозить украинскую свининуЭкономика и бизнес 17 сентября, 5:58
Times: принц Чарльз не намерен жить в Букингемском дворцеОбщество 17 сентября, 4:36
СМИ: в Японии из-за тайфуна "Талим" отменили более 570 рейсовПроисшествия 17 сентября, 4:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 сентября. Мексиканский боксер Сауль Альварес активирует опцию в контракте на бой против казахстанца Геннадия Головкина на повторный поединок. Об этом сообщил промоутер мексиканца американец Оскар Де Ла Хойя, которого цитирует журналист портала Fightnews Мгилеь Анхель Маравилья на своей странице в Twitter.
В воскресенье Альварес провел бой против чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкина. Судьи приняли решение зафиксировать ничью в данном поединке. Пояса чемпиона мира остались у казахстанца.
"Yes we do have a rematch clause and we intend to use it," De La Hoya @HBOboxing #Canelo #GGG #CaneloGGG #boxing #boxeo— MiguelAngelMaravilla (@MigMaravilla) 17 сентября 2017 г.
"У нас в контракте есть опция, позволяющая немедленно организовать повторный бой. Мы намерены ей воспользоваться", - заявил Де Ла Хойя. Предположительно, повторный бой может пройти в мае 2018 года.
Де Ла Хойя становился обладателем титулов чемпиона мира в шести разных весовых категориях. За свою карьеру он выиграл десять поясов. В 2002 году американец создал промоутерскую компанию Golden Boy Promotions. На сегодняшний день Альварес является самым крупным клиентом его компании.
27-летний Альварес провел 52-й бой на профессиональном ринге. В его активе 49 побед (34 нокаутом), одно поражение и две ничьи. 35-летний Головкин впервые в карьере не сумел победить. Он провел 38-й бой в своей карьере, до сегодняшнего дня он выиграв 37 поединков (33 нокаутом).