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Малкин хотел бы видеть Зарипова в "Питтсбурге" и говорил о нем с руководством клуба

Спорт
17 сентября, 10:23 UTC+3 ТАСС

КХЛ дисквалифицировала россиянина на два года, но НХЛ разрешила ему выступать в лиге

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 17 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин хотел бы видеть в команде своего соотечественника Даниса Зарипова и говорил о нем с руководством клуба. Об этом сообщил сам спортсмен, которого цитирует официальный сайт лиги.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17. В допинг-пробе игрока было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов. В сентябре появилась информация, что Зарипов может продолжить карьеру в клубе НХЛ "Питтсбург".

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"Я разговаривал с руководством клуба о Зарипове, - заявил Малкин. - Не так, чтобы много, но это было. Я не формирую состав, но хорошо знаю Даниса, этим летом мы пару раз встречались. Конечно, он попал в трудное положение".

"Если бы тренер поговорил со мной о Зарипове подольше, он бы получил больше информации. Мне очень нравится стиль игры этого форварда, и я хотел бы видеть его в нашей раздевалке. Зарипов - хороший игрок, хоть люди говорят, что он уже возрастной, но в прошлом сезоне Данис стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ, забил 15 голов в 18 матчах. Потрясающе, что 36-летний хоккеист играет на таком уровне", - добавил форвард "Питтсбурга".

НХЛ дала разрешение Зарипову выступать в лиге, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. Он не может выступать в Континентальной хоккейной лиге и на остальных соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея. Зарипов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о дисквалификации.

Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016), чемпионом Суперлиги (2006), трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Форвард в нынешнее межсезонье перешел в "Ак Барс" из магнитогорского "Металлурга", но позднее казанский клуб сообщил, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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