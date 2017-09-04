СМИ: клуб НХЛ "Питтсбург" обсуждает детали контракта с Зариповым

ТАСС, 4 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" проявляет интерес к российскому нападающему Данису Зарипову, которому был сделан запрос по поводу контракта. Об этом сообщает Pittsburghhockeynews.

Источники издания отмечают, что клуб сделал запрос и обсуждает детали контракта с 36-летним хоккеистом.

КХЛ 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17. В допинг-пробе игрока было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов.

НХЛ дала разрешение Зарипову выступать в Северной Америке, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию игрока из-за положительной допинг-пробы. Игрок не может выступать в Континентальной хоккейной лиге и на остальных соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея, он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о дисквалификации.

Ранее нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин высказал ТАСС мнение, что Зарипов имеет хорошие шансы закрепиться в клубах НХЛ.