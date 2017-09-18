"Салават Юлаев" уступил "Северстали" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 18 сентября. Череповецкая "Северсталь" одержала победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Александр Бумагин (27-я минута) и Даниил Вовченко (60).

Череповчане прервали четырехматчевую победную серию уфимского клуба.

"Салават Юлаев" занимает первое место в Восточной конференции с 21 очком, "Северсталь" - восьмое место в Западной конференции (15).

В следующем матче уфимская команда 22 сентября сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом", череповецкий клуб днем ранее примет пекинский "Куньлунь".