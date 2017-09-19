Южноафриканский суд рассмотрит апелляцию прокурора на приговор Писториусу 3 ноября

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ТАСС, 19 сентября. Верховный апелляционный суд Южной Африки 3 ноября заслушает апелляцию Национальной прокуратуры на шестилетний срок заключения, который получил легкоатлет-паралимпиец Оскар Писториус за убийство. Об этом сообщает агентство Reuters.
Это уже второе обращение Национальной прокуратуры в Верховный апелляционный суд по делу Писториуса. До этого прокурор сумел опротестовать пятилетний приговор за непреднамеренное убийство и добился переквалификации обвинения на умышленное убийство, за которое полагается, как минимум, 15 лет.
В октябре 2014 года паралимпиец был приговорен к пяти годам за непреднамеренное убийство своей подруги Ривы Стинкамп в феврале 2013-го, но вышел из тюрьмы под исправительное наблюдение, отбыв всего один год наказания. Однако 3 декабря 2015 года Верховный апелляционный суд удовлетворил протест прокурора и постановил, что Писториуса следовало признать виновным в умышленном убийстве, за которое паралимпийцу грозил тюремный срок в 15 лет. В июле 2016 года он был приговорен к шести годам заключения за преднамеренное убийство.