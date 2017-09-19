Футболист ПСЖ Кавани заявил, что у него нет конфликта с Неймаром

ТАСС, 19 сентября. Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Эдисон Кавани заявил, что у него нет конфликта с партнером по команде бразильским форвардом Неймаром. Слова уругвайца приводит портал sport.es.

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что в раздевалке после матча чемпионата Франции между ПСЖ и "Лионом" (2:0) между Кавани и Неймаром почти завязалась драка, однако капитан команды бразилец Тиаго Силва предотвратил обострение конфликта. В одном из эпизодов игры судья назначил штрафной в ворота "Лиона", который собирался пробить Кавани, но бразильский защитник парижского клуба Дани Алвес забрал у него мяч и передал его Неймару, который, штрафной удар забить не сумел. Позднее в ворота "Лиона" был назначен пенальти, к мячу опять подошел Кавани, но Неймар хотел сам пробить одиннадцатиметровой удар, футболисты начали спорить прямо на поле, но уругваец не пустил бразильца к мячу и в итоге его не реализовал пенальти. Также отмечалось, что причиной конфликта мог стать денежный бонус, который дается лучшему бомбардиру первенства страны.

"Эту историю я узнал от своего брата, говорят, что у меня с Неймаром есть конфликт и существуют какие-то проблемы, - сказал Кавани. - Правда в том, что проблем нет. Неймар только что прибыл в команду, мы обязательно узнаем его получше. У нас есть желание помочь ему быстрее адаптироваться в коллективе".

Неймар перешел в ПСЖ этим летом из "Барселоны", выкупив свой контракт у клуба за €222 млн и став самым дорогим футболистом в истории. Кавани в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 35 голами, из которых семь забил с пенальти.