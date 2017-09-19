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Конфликт футболистов ПСЖ Кавани и Неймара мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру

Спорт
19 сентября, 9:14 UTC+3 ТАСС

Футболисты в матче между ПСЖ и "Лионом" спорили друг с другом из-за того, кому бить штрафной и пенальти

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ТАСС, 19 сентября. Конфликт между нападающими французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" уругвайцем Эдинсоном Кавани и бразильцем Неймаром в матче чемпионата страны против "Лиона" мог произойти из-за денежного бонуса, который дается лучшему бомбардиру турнира. Об этом сообщает газета L'Equipe.

В воскресенье в чемпионате Франции состоялся матч шестого тура между ПСЖ и "Лионом" (2:0). В одном из эпизодов игры судья назначил штрафной в ворота "Лиона", который собирался пробить Кавани, но бразильский защитник парижского клуба Дани Алвес забрал у него мяч и передал его Неймару. Штрафной удар бразильский форвард забить не сумел. Позднее арбитр поставил пенальти в сторону "Лиона", к мячу опять подошел Кавани, но Неймар хотел сам пробить одиннадцатиметровой удар. Футболисты начали спорить прям на поле, но уругваец не пустил бразильца к мячу, пробив пенальти и в итоге его не реализовав.

Ранее L'Equipe сообщала, что в раздевалке Кавани высказал претензии Неймару и между футболистами почти завязалась драка, но капитан команды бразилец Тиаго Силва предотвратил обострение конфликта.

Как сообщает издание, согласно контракту Кавани, уругвайцу полагается бонус в размере € 1 млн, если он станет лучшим бомбардиром лиги. Бывший нападающий ПСЖ швед Златан Ибрагимович также имел пункт в своем соглашении, когда играл за парижский клуб, согласно которому он получал €1,5 млн, если становился лучшим бомбардиром чемпионата. Как полагает газета, в контракте Неймара также имеется бонус за аналогичное достижение.

В прошлом сезоне штатным пенальтистом ПСЖ был Кавани. И теперь уругваец не хочет отдавать это право Неймару, понижая свои шансы стать лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

Бразилец Неймар перешел в ПСЖ этим летом из "Барселоны", выкупив свой контракт у клуба за €222 млн и став самым дорогим футболистом в истории. Кавани в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 35 голами, из которых семь забил с пенальти.

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