Неймар стал героем презентационного ролика заявки Парижа на право принять ОИ-2024

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ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Самый дорогой футболист мира бразилец Неймар стал одним из героев презентационного ролика заявочного комитета Парижа на право принять Олимпийские игры 2024 года.
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен", перешедший минувшим летом из "Барселоны" за рекордные €222 млн, на ролике произнес: "Это Париж", поддержав заявку города на право принять Игры.
Ролик был продемонстрирован в среду членам Международного олимпийского комитета на 131-й сессии организации в Лиме, где вскоре пройдет голосование по вопросу распределения Игр 2024 и 2028 годов между двумя кандидатами. Согласно достигнутому соглашению, первым Олимпиаду примет Париж, через четыре года - Лос-Анджелес.