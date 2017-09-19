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Почти миллион заявок подано на покупку билетов на матчи ЧМ-2018

Спорт
19 сентября, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября, в течение которого зрители могут подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение

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Кубок мира по футболу

Кубок мира по футболу

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Почти миллион заявок поступило на приобретение билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам рассказал глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.

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Как приобрести билеты на матчи чемпионата мира по футболу — 2018

"Мы полностью удовлетворены спросом на билеты. Уже подано почти миллион заявок. К билетам есть серьезный интерес со стороны зарубежных болельщиков - это 21% от общего количество заявок. Больше всего заявок поступило из России, Аргентины, Китая, Мексики и США", - сказал Эллер.

Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября, в течение которого зрители могут подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение. Если количество заявок превысит число доступных мест, то билеты будут распределяться посредством жеребьевки.

Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 16 ноября. Второй период первого этапа продаж начнется 16 ноября и завершится 28 ноября, билеты будут реализовываться в порядке живой очереди. 

Для граждан РФ предусмотрена специальная четвертая категория билетов, которые стоят от 1280 рублей. "Резиденты РФ будут иметь доступ к 350 тысячам билетов четвертой категории. Цена, которая сейчас установлена, самая низкая за историю чемпионатов мира", - отметил Эллер.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Игра открытия и финал состоятся в Москве. По словам Эллера, на матч открытия поступило 60 тысяч заявок, а на финальную встречу - 83 тысячи.

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Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентября

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