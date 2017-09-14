МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Первый этап продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу стартует в четверг. Желающие приобрести билеты должны в течение месяца подать заявки на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА), а затем дождаться итогов жеребьевки, которая определит обладателей билетов.

Схема продаж билетов на матчи чемпионата мира будет стандартной для последних турниров. На первом этапе начиная с 12:00 мск 14 сентября можно будет попробовать приобрести билеты на матчи на сайте ФИФА. Необходимо зайти на страницу fifa.com/bilet, создать учетную запись, предоставив свои персональные данные, и подать заявку на приобретение необходимых билетов - на любые матчи турнира, а также пакеты билетов на определенный стадион или пакеты билетов на матчи определенной сборной.

Заявки можно подавать до 12 октября включительно.

Подача заявки не гарантирует приобретение билетов. Скорее всего, спрос на билеты превысит их количество, и в таком случае будет проведена жеребьевка, при этом дата подачи заявки не влияет на шансы получить билеты. На матчи российской сборной, а также плей-офф спрос будет намного превышать количество билетов, и счастливчики будут определяться жребием.

Все заказчики билетов получат уведомления на электронную почту независимо от того, достанется им билет или нет. Рассмотрение заявок и жеребьевка состоятся после 12 октября.

Оплата картой или переводом

Оплатить билеты можно двумя способами. При регистрации на сайте ФИФА необходимо ввести данные банковской карты, с которой будут списаны средства, если ваша заявка полностью или частично выиграет билеты. Резиденты РФ могут оплатить билеты и банковским переводом, однако они должны убедиться, что оплата произведена и получена ФИФА в полном объеме в течение семи дней с момента получения подтверждения.

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Билеты будут доставлены курьером по указанному адресу в апреле-мае 2018 года.

16 ноября стартует второй период первого этапа продаж билетов, которые будут распространяться в порядке живой очереди вплоть до 28 ноября. В это время в продажу поступят билеты на матчи, не в полном объеме выкупленные путем подачи заявок на сайте ФИФА, а также неоплаченные победителями случайного жребия.

1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоится жеребьевка финального турнира чемпионата мира, после чего станет известно расписание групповой стадии. 5 декабря стартует второй этап продаж билетов, который также будет состоять из двух периодов - продажи путем жеребьевки (с 5 декабря по 31 января), в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля).

18 апреля стартует заключительный этап продаж в порядке живой очереди, когда в кассах оставшиеся билеты можно будет приобрести вплоть до начала финальной игры 15 июля.

Самые дешевые билеты - за 1280 рублей

Как и на предыдущих турнирах, ФИФА предоставляет резидентам страны - хозяйки чемпионата мира эксклюзивное право на приобретение отдельной категории билетов по специальной цене - от 1280 рублей на игры групповой стадии. Билеты этой категории на матч открытия с участием сборной России стоят 3200 рублей, 1/8 финала - 2240 рублей, 1/4 финала - 3800 рублей, полуфиналы - 4480 рублей, матч за третье место - 3800 рублей, финал - 7040 рублей.

Цены на обычные билеты, которые будут распространяться на более удобные для просмотра матчей сектора, стартуют от 6300 рублей - на игры групповой стадии. Билет самой дорогой категории на финальную встречу стоит 66 000 рублей.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Помимо хозяйки чемпионата сборной России, право сыграть в финальном турнире уже завоевали сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.