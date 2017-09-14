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Первый этап продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу стартует в четверг

Спорт
14 сентября, 1:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Заявки можно подавать до 12 октября включительно

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Кубок мира по футболу

Кубок мира по футболу

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Первый этап продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу стартует в четверг. Желающие приобрести билеты должны в течение месяца подать заявки на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА), а затем дождаться итогов жеребьевки, которая определит обладателей билетов.

Схема продаж билетов на матчи чемпионата мира будет стандартной для последних турниров. На первом этапе начиная с 12:00 мск 14 сентября можно будет попробовать приобрести билеты на матчи на сайте ФИФА. Необходимо зайти на страницу fifa.com/bilet, создать учетную запись, предоставив свои персональные данные, и подать заявку на приобретение необходимых билетов - на любые матчи турнира, а также пакеты билетов на определенный стадион или пакеты билетов на матчи определенной сборной.

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Заявки можно подавать до 12 октября включительно.

Подача заявки не гарантирует приобретение билетов. Скорее всего, спрос на билеты превысит их количество, и в таком случае будет проведена жеребьевка, при этом дата подачи заявки не влияет на шансы получить билеты. На матчи российской сборной, а также плей-офф спрос будет намного превышать количество билетов, и счастливчики будут определяться жребием.

Все заказчики билетов получат уведомления на электронную почту независимо от того, достанется им билет или нет. Рассмотрение заявок и жеребьевка состоятся после 12 октября.

Оплата картой или переводом

Оплатить билеты можно двумя способами. При регистрации на сайте ФИФА необходимо ввести данные банковской карты, с которой будут списаны средства, если ваша заявка полностью или частично выиграет билеты. Резиденты РФ могут оплатить билеты и банковским переводом, однако они должны убедиться, что оплата произведена и получена ФИФА в полном объеме в течение семи дней с момента получения подтверждения.

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Билеты будут доставлены курьером по указанному адресу в апреле-мае 2018 года.

16 ноября стартует второй период первого этапа продаж билетов, которые будут распространяться в порядке живой очереди вплоть до 28 ноября. В это время в продажу поступят билеты на матчи, не в полном объеме выкупленные путем подачи заявок на сайте ФИФА, а также неоплаченные победителями случайного жребия.

1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоится жеребьевка финального турнира чемпионата мира, после чего станет известно расписание групповой стадии. 5 декабря стартует второй этап продаж билетов, который также будет состоять из двух периодов - продажи путем жеребьевки (с 5 декабря по 31 января), в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля).

18 апреля стартует заключительный этап продаж в порядке живой очереди, когда в кассах оставшиеся билеты можно будет приобрести вплоть до начала финальной игры 15 июля.

Самые дешевые билеты - за 1280 рублей

Как и на предыдущих турнирах, ФИФА предоставляет резидентам страны - хозяйки чемпионата мира эксклюзивное право на приобретение отдельной категории билетов по специальной цене - от 1280 рублей на игры групповой стадии. Билеты этой категории на матч открытия с участием сборной России стоят 3200 рублей, 1/8 финала - 2240 рублей, 1/4 финала - 3800 рублей, полуфиналы - 4480 рублей, матч за третье место - 3800 рублей, финал - 7040 рублей.

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Цены на обычные билеты, которые будут распространяться на более удобные для просмотра матчей сектора, стартуют от 6300 рублей - на игры групповой стадии. Билет самой дорогой категории на финальную встречу стоит 66 000 рублей.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Помимо хозяйки чемпионата сборной России, право сыграть в финальном турнире уже завоевали сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

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