Стадион "Арена-Химки" успешно прошел проверку ФИФА перед чемпионатом мира

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ТАСС, 13 сентября. Представители оргкомитета "Россия-2018" и Международной федерации футбола (ФИФА) вместе с компанией-консультантом по подготовке футбольных полей проинспектировали качество стадиона "Арена-Химки" и вынесли вердикт о готовности арены для тренировок команд-участниц во время чемпионата мира в 2018 году. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа Химки.
Ко всем тренировочным базам ФИФА предъявляет единые требования: наличие раздевалок на сто мест, отдельные массажные столы и тренерские кабинеты, пресс-центр на 100 мест, стадион с трибунами на 500 мест, охраняемая территория, отель уровня 4-5 звезд и натуральное поле для тренировок.
"Члены оргкомитета остались довольны не только качеством поля, но и тем планом развития, который руководство стадиона составило на перспективу. На территории Химок во время проведения чемпионата будут одновременно базироваться сразу четыре команды. Они будут проводить тренировки на четырех площадках - "Арене Химки", стадионе "Родина" и на двух полях, которые организаторы подготовят в Новогорске", - говорится в сообщении.
На территории Подмосковья ФИФА выбрала 17 баз для размещения команд, которые примут участие в мировом первенстве. В программу строительства и реконструкции были включены 13 тренировочных площадок. Еще четыре площадки не включены в программу реорганизации, но также соответствуют требованиям ФИФА и будут использоваться на турнире.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.