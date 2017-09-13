Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стадион "Арена-Химки" успешно прошел проверку ФИФА перед чемпионатом мира

Спорт
13 сентября, 18:36 UTC+3 ТАСС

На территории Подмосковья ФИФА выбрала 17 баз для размещения команд, которые примут участие в мировом первенстве

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Арена-Химки"

Стадион "Арена-Химки"

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 13 сентября. Представители оргкомитета "Россия-2018" и Международной федерации футбола (ФИФА) вместе с компанией-консультантом по подготовке футбольных полей проинспектировали качество стадиона "Арена-Химки" и вынесли вердикт о готовности арены для тренировок команд-участниц во время чемпионата мира в 2018 году. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа Химки.

Ко всем тренировочным базам ФИФА предъявляет единые требования: наличие раздевалок на сто мест, отдельные массажные столы и тренерские кабинеты, пресс-центр на 100 мест, стадион с трибунами на 500 мест, охраняемая территория, отель уровня 4-5 звезд и натуральное поле для тренировок.

Смотрите также

Сорокин: ФИФА будет довольна подготовкой Екатеринбурга к ЧМ-2018

Крупный инспекционный визит ФИФА по городам ЧМ-2018 начнется в конце сентября

Замены газона на стадионе "Казань-Арена" перед ЧМ-2018 не планируется

"Члены оргкомитета остались довольны не только качеством поля, но и тем планом развития, который руководство стадиона составило на перспективу. На территории Химок во время проведения чемпионата будут одновременно базироваться сразу четыре команды. Они будут проводить тренировки на четырех площадках - "Арене Химки", стадионе "Родина" и на двух полях, которые организаторы подготовят в Новогорске", - говорится в сообщении.

На территории Подмосковья ФИФА выбрала 17 баз для размещения команд, которые примут участие в мировом первенстве. В программу строительства и реконструкции были включены 13 тренировочных площадок. Еще четыре площадки не включены в программу реорганизации, но также соответствуют требованиям ФИФА и будут использоваться на турнире.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Рой Джонс
8
Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
2
На юге Москвы ревнивец застрелил 32-летнюю женщину
3
В Москве ожидается ухудшение погоды: сильный дождь, ветер и гроза
4
Источник: при обыске у замглавы ФСИН обнаружены коллекция часов и крупная сумма денег
5
Медведчук: для США главное убрать русский язык из украинских школ
6
Партнеры "Газпрома" по "Северному потоку - 2" могут пересмотреть схему финансирования
7
От Камчатки до Москвы: телефонные террористы продолжают "минировать" здания
Темы дня
Новости партнеров
Реклама