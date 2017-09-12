Около 1 млн посетителей примет фан-фест в Казани во время ЧМ-2018

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КАЗАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Около миллиона посетителей примет фестиваль болельщиков (фан-фест) в Казани во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам рассказал министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов.
"В течение месяца во время самого чемпионата, который пройдет с июня по июль, будет работать фестиваль болельщиков, это регулярная практика у ФИФА. Сегодня идет проектирование. Мы говорим о том, что за этот месяц мы ожидаем что около миллионов проходов на фестиваль, мы на такую мощность ориентируемся", - сказал Леонов.
По словам Леонова, Казань будет полностью готова к чемпионату мира к концу мая. "Мы планируем, что где-то к концу мая мы будем полностью готовы к чемпионату. Мы сегодня ведем переговоры и с Российским футбольным союзом (РФС) о том, чтобы весной провести несколько тестовых мероприятий в Казани. В силу определенных обстоятельств мы планируем увеличить количество точек выдачи паспортов болельщиков", - отметил он.
В Казани состоятся шесть матчей чемпионата мира. Турнир продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года.