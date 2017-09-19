ФК "Спартак" не смог вовремя вылететь в Краснодар на матч Кубка России

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Спартак" не смог вовремя вылететь в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России против "Кубани". Об этом ТАСС рассказал пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг.

"Команда не смогла вылететь вовремя в Краснодар по не зависящим от нее причинам. Когда вылет состоится, на данный момент неясно", - сказал Трахтенберг.

Матч 1/16 финала Кубка России между "Кубанью" и "Спартаком" пройдет в Краснодаре 20 сентября.