ФК "Спартак" не смог вовремя вылететь в Краснодар на матч Кубка России

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МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Спартак" не смог вовремя вылететь в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России против "Кубани". Об этом ТАСС рассказал пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг.
"Команда не смогла вылететь вовремя в Краснодар по не зависящим от нее причинам. Когда вылет состоится, на данный момент неясно", - сказал Трахтенберг.
Матч 1/16 финала Кубка России между "Кубанью" и "Спартаком" пройдет в Краснодаре 20 сентября.