СМИ: финал футбольной Лиги Европы сезона-2018/19 пройдет в Баку

НЬОН /Швейцария/, 20 сентября. /ТАСС/. Олимпийский стадион в Баку примет финал футбольной Лиги Европы в сезоне-2018/19. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Решение о месте проведения финала было принято на заседании исполкома УЕФА в швейцарском Ньоне. Олимпийский стадион в Баку вмещает 69870 зрителей. Арена претендовала на проведение финала Лиги чемпионов, но предпочтение было отдано новому стадиону мадридского "Атлетико" - "Ванда Метрополитано".

Финал Лиги Европы 2019 года пройдет 29 мая.