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СМИ: финал футбольной Лиги Европы сезона-2018/19 пройдет в Баку

Спорт
20 сентября, 18:18 UTC+3 НЬОН /Швейцария/ 20, сентября. /ТАСС

Олимпийский стадион в Баку вмещает 69870 зрителей

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Олимпийский стадион в Баку

Олимпийский стадион в Баку

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

НЬОН /Швейцария/, 20 сентября. /ТАСС/. Олимпийский стадион в Баку примет финал футбольной Лиги Европы в сезоне-2018/19. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Решение о месте проведения финала было принято на заседании исполкома УЕФА в швейцарском Ньоне. Олимпийский стадион в Баку вмещает 69870 зрителей. Арена претендовала на проведение финала Лиги чемпионов, но предпочтение было отдано новому стадиону мадридского "Атлетико" - "Ванда Метрополитано".

Финал Лиги Европы 2019 года пройдет 29 мая.

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