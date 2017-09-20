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СМИ: финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет в Мадриде

Спорт
20 сентября, 18:05 UTC+3 НЬОН /Швейцария/ 20, сентября. /ТАСС

Матч состоится на новой арене мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано"

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Стадион "Ванда Метрополитано"

Стадион "Ванда Метрополитано"

© EPA-EFE/JAVIER LOPEZ

НЬОН /Швейцария/, 20 сентября. /ТАСС/. Финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет на стадионе мадридского "Атлетико" - "Ванда Метрополитано". Об этом сообщает испанское издание Marca.

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Решение о месте проведения финала было принято на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций. Стадион "Ванда Метрополитано" открылся 16 сентября 2017 года после реконструкции и рассчитан на 67703 зрителей. Мадрид принимал финал самого престижного европейского клубного турнира четыре раза (1957, 1969, 1980, 2010). Все эти встречи прошли на арене "Сантьяго Бернабеу", где свои домашние матчи играет мадридский "Реал".

На проведение финала турнира также претендовал Олимпийский стадион в Баку, вмещающий 69870 зрителей.

Финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне пройдет на стадионе "Олимпийский" в Киеве, который вмещает 70050 зрителей.

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