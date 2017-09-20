РФС наложил на "Тосно" запрет на регистрацию игроков за долг перед Кашчеланом

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ТАСС, 20 сентября. Российский футбольный союз (РФС) наложил на "Тосно" запрет на регистрацию новых игроков из- за долгов по заработной плате перед бывшим игроком клуба Младеном Кашчеланом. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Черногорский футболист выступал за "Тосно" с января 2016 года. В нынешнем сезоне 34-летний полузащитник провел за клуб из Ленинградской области две игры в чемпионате России. В прошлом сезоне Кашчелан сыграл за "Тосно" в 34 матчах первенства Футбольной национальной лиги. В августе полузащитник и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.
РФС предписал "Тосно" выплатить Кашчелану долги по зарплате и проценты за задержку выплат. После исполнения обязательств перед черногорским футболистом запрет на регистрацию новых игроков с "Тосно" будет снят.
Такая же обеспечительная мера принята к "Мордовии" за задолженность перед Павлом Игнатовичем. Клуб из Саранска должен выплатить задолженность по заработной плате и отпускным.