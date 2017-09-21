Бетербиев: боксер Уорд добился всего в карьере, он завершил ее своевременно

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Американский боксер Андре Уорд добился всего в своей карьере и, наверное, своевременно завершил выступления. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал российский боксер Артур Бетербиев.

В четверг стало известно, что 33-летний Уорд решил завершить карьеру боксера. По его словам, у него нет желания драться, а тело не может больше выносить нагрузок большого спорта.

"Только узнал о том, что Уорд завершил карьеру. Он все выиграл в боксе, наверное, пришло время. Что касается меня, то я всегда нацеливался на лучших, на чемпионов", - сказал Бетербиев.

Американец известен российским болельщикам по боям против Сергея Ковалева. В первом поединке Уорд одержал победу единогласным решением судей, во втором - техническим нокаутом. При этом, оба боя вызвали общественный резонанс, многие эксперты высказали недовольство итоговыми результатами и работой судей.

Говоря о потенциальном бое против Ковалева, собеседник агентства отметил, что поединок был интересен ему в тот момент, когда у Ковалева были титулы чемпиона мира.

Ближайший бой Бетербиев проведет 11 ноября в США против немца Энрико Келинга.