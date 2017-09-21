Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боксер Пакьяо может провести бой с Кроуфордом

Спорт
21 сентября, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

В послужном списке 38-летнего Мэнни Пакьяо 59 побед, семь поражений и две ничьи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо

© AP Photo/Isaac Brekken

ТАСС, 21 сентября. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо может провести бой с чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом. Об этом рассказал его тренер Фредди Роуч, чьи слова приводит Sky Sports.

Смотрите также

Пакьяо заявил о намерении провести бой-реванш с Хорном на Филиппинах

Боксеры Пакьяо и Хорн могут провести бой-реванш в 2018 году

Переговоры о бое Пакьяо в России приостановлены

Боксер Пакьяо сообщил о намерении продолжить карьеру

В последнем поединке Пакьяо проиграл по очкам австралийцу Джеффу Хорну и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 66,68 кг. Позднее Пакьяо, который сразу после поединка согласился с решением судей, призвал WBO пересмотреть результат боя, однако независимые арбитры подтвердили победу Хорна.

"Я хочу, чтобы Пакьяо провел матч-реванш с Хорном, - сказал Роуч. - Думаю, это будет лучший бой для него на данный момент, наверное, он состоится в начале следующего года. У нас есть предложения и на поединок с Кроуфордом, и с некоторыми другими. Пакьяо продолжает все так же усердно работать".

В послужном списке 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), семь поражений и две ничьи. 29-летний Кроуфорд не потерпел ни одного поражения в 32 боях, 23 боя выиграл нокаутом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
2
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
3
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
4
США определились со стратегией развития отношений с Россией
5
"Лаборатория Касперского": вирус для Android крадет данные карт с помощью спецфункций
6
Трамп на встрече с Порошенко заявил, что видит прогресс на Украине
7
Пентагон: РФ и коалиция во главе с США имеют три телефонные линии по Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама