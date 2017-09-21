Боксер Пакьяо может провести бой с Кроуфордом

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ТАСС, 21 сентября. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо может провести бой с чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом. Об этом рассказал его тренер Фредди Роуч, чьи слова приводит Sky Sports.
В последнем поединке Пакьяо проиграл по очкам австралийцу Джеффу Хорну и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 66,68 кг. Позднее Пакьяо, который сразу после поединка согласился с решением судей, призвал WBO пересмотреть результат боя, однако независимые арбитры подтвердили победу Хорна.
"Я хочу, чтобы Пакьяо провел матч-реванш с Хорном, - сказал Роуч. - Думаю, это будет лучший бой для него на данный момент, наверное, он состоится в начале следующего года. У нас есть предложения и на поединок с Кроуфордом, и с некоторыми другими. Пакьяо продолжает все так же усердно работать".
В послужном списке 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), семь поражений и две ничьи. 29-летний Кроуфорд не потерпел ни одного поражения в 32 боях, 23 боя выиграл нокаутом.