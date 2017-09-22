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Манджукич, Матич и Жиру претендуют на звание автора лучшего гола сезона-2016/17

Спорт
22 сентября, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

С 2009 года ФИФА учредила премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую игроку, забившему самый красивый гол года

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Марио Манджукич

Марио Манджукич

© EPA/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 22 сентября. Марио Манджукич из "Ювентуса", Неманья Матич ("Челси") и Оливье Жиру ("Арсенал") попали в список претендентов на звание автора лучшего гола сезона-2016/17 по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на официальном сайте ФИФА.

На получение награды также претендуют Кевин-Принс Боатенг ("Лас-Пальмас"), Алехандро Камарго ("Универсидад Консепсьон"), Дейна Кастельянос (сборная Колумбии из игроков не старше 17 лет), Мусса Дембеле ("Селтик"), Авилес Уртадо ("Тихуана"), Оскарине Масулуке ("Барока"), Хорди Мбула ("Барселона", команда игроков не старше 19 лет).

С 2009 года ФИФА учредила премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую игроку, забившему самый красивый гол года. Победитель определяется с помощью онлайн-голосования болельщиков.

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