МОК готов покрыть расходы КНДР на снаряжение спортсменов для Игр-2018

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ТАСС, 22 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) помогает КНДР с подготовкой спортсменов к Олимпийским играм в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане и готов покрыть расходы на снаряжение атлетов, если это необходимо. Об этом сообщает агентство Reuters.
В четверг Reuters сообщил, что КНДР подала жалобу в три международные спортивные федерации из-за того, что не может купить инвентарь для спортсменов из-за принятых в отношении КНДР санкций. Жалобы были направлены в Международную федерацию лыжного спорта, Международную федерацию стрельбы из лука, базирующуюся в Швейцарии, а также Международную федерацию спортивной стрельбы, базирующуюся в Мюнхене (федеральная земля Бавария).
Речь идет, в частности, о более чем 20 компаниях и агентствах, торгующих горнолыжным снаряжением, которые в конечном итоге отклонили запрос на приобретение инвентаря или вовсе не ответили на него.
"МОК оказывает Национальному олимпийскому комитету КНДР помощь в подготовке спортсменов к играм в Пхенчхане", - сообщила пресс-атташе МОК Эммануэль Моро. По ее словам, МОК в настоящее время проводит мероприятия с Международной федерацией лыжного спорта и Международным союзом конькобежцев с тем, чтобы охватить участие спортсменов КНДР в отборочных соревнованиях и сборах.
"В настоящее время в отборочных соревнованиях ожидается участие от пяти до десяти спортсменов. Понесенные расходы будут известны только в конце процесса. Все расходы, связанные с участием спортсменов, оплачиваются комиссией по олимпийской солидарности, и это включает в себя оборудование, если требуется", - добавила Моро.
Как отмечает Reuters, два австрийских производителя спортивного инвентаря сообщили, что не получали запросов от КНДР на покупку инвентаря.