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МОК готов покрыть расходы КНДР на снаряжение спортсменов для Игр-2018

Спорт
22 сентября, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Речь идет, в частности, о более чем 20 компаниях и агентствах, торгующих горнолыжным снаряжением, которые в конечном итоге отклонили запрос на приобретение инвентаря или вовсе не ответили на него

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Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© EPA/FRANK RUMPENHORST

ТАСС, 22 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) помогает КНДР с подготовкой спортсменов к Олимпийским играм в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане и готов покрыть расходы на снаряжение атлетов, если это необходимо. Об этом сообщает агентство Reuters.

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В четверг Reuters сообщил, что КНДР подала жалобу в три международные спортивные федерации из-за того, что не может купить инвентарь для спортсменов из-за принятых в отношении КНДР санкций. Жалобы были направлены в Международную федерацию лыжного спорта, Международную федерацию стрельбы из лука, базирующуюся в Швейцарии, а также Международную федерацию спортивной стрельбы, базирующуюся в Мюнхене (федеральная земля Бавария).

Речь идет, в частности, о более чем 20 компаниях и агентствах, торгующих горнолыжным снаряжением, которые в конечном итоге отклонили запрос на приобретение инвентаря или вовсе не ответили на него.

"МОК оказывает Национальному олимпийскому комитету КНДР помощь в подготовке спортсменов к играм в Пхенчхане", - сообщила пресс-атташе МОК Эммануэль Моро. По ее словам, МОК в настоящее время проводит мероприятия с Международной федерацией лыжного спорта и Международным союзом конькобежцев с тем, чтобы охватить участие спортсменов КНДР в отборочных соревнованиях и сборах.

"В настоящее время в отборочных соревнованиях ожидается участие от пяти до десяти спортсменов. Понесенные расходы будут известны только в конце процесса. Все расходы, связанные с участием спортсменов, оплачиваются комиссией по олимпийской солидарности, и это включает в себя оборудование, если требуется", - добавила Моро.

Как отмечает Reuters, два австрийских производителя спортивного инвентаря сообщили, что не получали запросов от КНДР на покупку инвентаря.

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