Хоккеист Трунев: "Спартаку" необходимо поправить игру в обороне

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Хоккейному клубу "Спартак" нужно улучшить действия в обороне. Такое мнение журналистам высказал форвард красно-белых Максим Трунев.

В субботу "Спартак" со счетом 6:2 победил китайский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Трунев оформил хет-трик.

"Набрал форму, поэтому сегодня прорвало. Хорошо сыграли в обороне и большинстве. Нашли свою игру, хорошо играем в атаке, поэтому много шайб в последних матчах. Нужно поправить действия в обороне, тогда будет все хорошо", - сказал Трунев.

В следующем матче "Спартак" 25 сентября примет хабаровский "Амур", "Куньлунь" сыграет в гостях с рижским "Динамо".