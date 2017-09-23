Хоккеист Трунев: "Спартаку" необходимо поправить игру в обороне

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Хоккейному клубу "Спартак" нужно улучшить действия в обороне. Такое мнение журналистам высказал форвард красно-белых Максим Трунев.
В субботу "Спартак" со счетом 6:2 победил китайский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Трунев оформил хет-трик.
"Набрал форму, поэтому сегодня прорвало. Хорошо сыграли в обороне и большинстве. Нашли свою игру, хорошо играем в атаке, поэтому много шайб в последних матчах. Нужно поправить действия в обороне, тогда будет все хорошо", - сказал Трунев.
В следующем матче "Спартак" 25 сентября примет хабаровский "Амур", "Куньлунь" сыграет в гостях с рижским "Динамо".