Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Трунев: "Спартаку" необходимо поправить игру в обороне

Спорт
23 сентября, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

В субботу "Спартак" со счетом 6:2 победил китайский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Трунев оформил хет-трик

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игрок "Спартака" Максим Трунев и вратарь "Куньлуня" Магнус Хелльберг

Игрок "Спартака" Максим Трунев и вратарь "Куньлуня" Магнус Хелльберг

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Хоккейному клубу "Спартак" нужно улучшить действия в обороне. Такое мнение журналистам высказал форвард красно-белых Максим Трунев.

В субботу "Спартак" со счетом 6:2 победил китайский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Трунев оформил хет-трик.

"Набрал форму, поэтому сегодня прорвало. Хорошо сыграли в обороне и большинстве. Нашли свою игру, хорошо играем в атаке, поэтому много шайб в последних матчах. Нужно поправить действия в обороне, тогда будет все хорошо", - сказал Трунев.

В следующем матче "Спартак" 25 сентября примет хабаровский "Амур", "Куньлунь" сыграет в гостях с рижским "Динамо".

Смотрите также

Характер повреждения капитана ХК "Спартак" Калинина станет известен после МРТ

Хет-трик Трунева помог "Спартаку" победить "Куньлунь" в матче КХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лидер "Христианского государства" Калинин арестован до ноября
2
Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрыв
3
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
4
Госдеп: Трамп в переговорах с РФ по Украине готов выстроить "сильную позицию"
5
Адвокат Учителя считает, что в действиях Поклонской есть признаки нескольких преступлений
6
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР
7
Меркель и Шульц завершают предвыборную кампанию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама