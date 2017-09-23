"Зенит" победил "Локомотив", одержав 55-ю победу подряд в чемпионате России по волейболу

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Казанский "Зенит" одержал победу над новосибирским "Локомотивом в домашнем матче третьего тура чемпионата России по волейболу. Встреча завершилась со счетом 3-1.
Для казанской команды эта победа стала 55-й подряд в чемпионатах России. Команда не проигрывает в национальном первенстве с ноября 2015 года.
В следующем туре 27 сентября "Зенит" дома сыграет с белгородским "Белогорьем", "Локомотив" в гостях встретится с московским "Динамо".