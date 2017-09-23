Бакаев: "Спартак" пропустит пять мячей, если сыграет с "Ливерпулем" также, как с "Анжи"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Если футболисты московского "Спартака" будут играть с "Ливерпулем" также, как с "Анжи", то рискуют пропустить пять голов в матче группового турнира Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". Об этом журналистам рассказал полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев.

"Спартак" сыграл вничью со счетом 2:2 с махачкалинским "Анжи" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу. 26 сентября "Спартак" в матче второго тура Лиги чемпионов на своем поле сыграет с английским "Ливерпулем".

"Конечно, так играть нам нельзя, если с "Ливерпулем" будем играть также, как с "Анжи", то можем пропустить пять голов. Будем работать над своей игрой и постараемся исправить положение, в котором оказались", - сказал Бакаев.

"Как могу оценить свою игру? Никак. Если бы я забил гол или отдал голевую передачу, тогда выполнил бы свою работу", - добавил 21-летний футболист.

В следующем туре чемпионата России 30 сентября "Спартак" дома сыграет с "Уралом".