Бакаев: "Спартак" пропустит пять мячей, если сыграет с "Ливерпулем" также, как с "Анжи"

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Если футболисты московского "Спартака" будут играть с "Ливерпулем" также, как с "Анжи", то рискуют пропустить пять голов в матче группового турнира Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". Об этом журналистам рассказал полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев.
"Спартак" сыграл вничью со счетом 2:2 с махачкалинским "Анжи" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу. 26 сентября "Спартак" в матче второго тура Лиги чемпионов на своем поле сыграет с английским "Ливерпулем".
"Конечно, так играть нам нельзя, если с "Ливерпулем" будем играть также, как с "Анжи", то можем пропустить пять голов. Будем работать над своей игрой и постараемся исправить положение, в котором оказались", - сказал Бакаев.
"Как могу оценить свою игру? Никак. Если бы я забил гол или отдал голевую передачу, тогда выполнил бы свою работу", - добавил 21-летний футболист.
В следующем туре чемпионата России 30 сентября "Спартак" дома сыграет с "Уралом".