Каррера: футболисты "Спартака" сыграли против "Анжи" по-детски

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" сыграли по-детски в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи". Об этом журналистам рассказал тренер "Спартака" Массимо Каррера.

"Спартак" сыграл вничью со счетом 2:2 против "Анжи" в домашнем матче 11-го тура.

"Да, конечно, для чемпиона неприемлемо играть так, как в последних матчах чемпионата. Мы находимся в сложной ситуации, но наша задача состоит в том, чтобы работать и решать такие ситуации. В раздевалке я сказал команде, что мы позволили забить себе, как детям. Такой гол, как второй, даже дети не позволяют себе пропускать", - сказал Каррера.

"У Джано Ананидзе сильный ушиб, в воскресенье мы узнаем насколько серьезный. Я заменил Дмитрия Комбарова так как мне показалось, что он устал. Я не могу сказать почему команда пропускает на последних минутах, это какая-то невеселая песня. Вместо того, чтобы забить еще, мы позволили сопернику поставить нас в сложное положение", - добавил он.

"Второй пропущенный гол нашей команды стал результатом недооценки ситуации со стороны футболистов. Есть позиции, которые нужно держать на поле. Я бы понял это, если бы это было на последней минуте, но сейчас я этого понять не могу", - отметил Каррера.

Каррера полностью недоволен своей командой

"Я полностью недоволен игрой своей команды, мы действовали медленно и много ошибались, я очень недоволен. Это может быть связано с неуспокоенностью каких-то игроков. Может быть, команда не привыкла играть в таком плотном графике. У нас не получается держать высокую мотивацию. Хочешь ты этого или нет, но мысли игроков могут уходить в игру с "Ливерпулем", - сказал тренер "Спартака".

"Почему Александр Самедов попадает в состав? Я его считаю важным игроком, который является членом сборной России. Победы и поражения не зависят от одного игрока, они зависят от команды в целом. Зелимхан Бакаев сыграл достойно, молодому парню нелегко играть в "Спартаке", - подчеркнул Каррера.

В следующем туре 30 сентября "Спартак" дома сыграет с "Уралом". 26 сентября "Спартак" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле сыграет с английским "Ливерпулем".