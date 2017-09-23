Президент "Анжи" считает, что "Спартак" привык к судейству в свою пользу

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" привык к тому, что арбитры к нему благосклонны. Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев после матча с красно-белыми в 11-м туре чемпионата России по футболу.
Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:2. Первый гол "Спартак" забил с пенальти, отличился Луис Адриано на 14-й минуте встречи.
"Спартак" не нуждается в чьей-либо помощи, но, на мой субъективный взгляд, пенальти сегодня притянули. По-моему, "Спартак" привыкает к тому, что их судят хорошо, это неправильно, нужно судить то, что есть. И офсайда не было, когда его судья зафиксировал", - сказал Кадиев.