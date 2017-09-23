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Чемпионы НБА отказались от визита в Белый дом после слов Трампа о Карри

Спорт
23 сентября, 23:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, сентября. /ТАСС

В заявлении клуба "Голден Стейт" отмечается, что одним из главных прав американцев является свобода высказываний

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ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Игроки команды "Голден Стейт", которая в сезоне-2016/17 стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отказались от посещения Белого дома после того, как президент США Дональд Трамп решил исключить из списка приглашенных Стефена Карри, одного из лидеров клуба. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу от лица команды.

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"Как мы понимаем, президент Трамп дал ясно понять, что мы не приглашены", - сказано в сообщении. Согласно тексту, данный вопрос игроки обсуждали этим утром.

В пятницу Карри заявил, что не желает посещать Белый дом: "Я не хочу идти <...> мои убеждения остаются прежними", - приводила его слова газета Daily Beast. При этом баскетболист оговорился, что еще не уверен, так как это решение зависит не только от него, но и от команды. В субботу утром сам Трамп отреагировал на это в Twitter. "Посещение Белого дома считается большой честью для чемпионской команды. Стефен Карри сомневается, поэтому приглашение отозвано", - написал он, не уточнив, касается ли это только Карри, или всей команды.

В заявлении клуба отмечается, что одним из главных прав американцев является свобода высказываний. "Нам жаль, что у нас не было возможности в ходе этого процесса поделиться нашими взглядами и поучаствовать в открытом диалоге по вопросам, важным для наших жителей, которые, по нашему мнению, стоит поднять", - отмечают баскетболисты. При этом они заверили, что все же приедут в Вашингтон в феврале, чтобы выступить в защиту "равноправия, разнообразия и единства".

Президенты США традиционно приглашают в Белый дом команды - победителей национальных чемпионатов. Карри в составе "Голден Стэйт" дважды становился чемпионом НБА (в 2015 г. и 2017 г.) и дважды признавался самым ценным игроком лиги (в 2015 г. и 2016 г.). Он также является двукратным чемпионом мира в составе сборной США (в 2010 г. и 2014 г.). В сезоне-2015/16 игрок установил рекорд по количеству реализованных трехочковых попаданий за сезон, совершив 402 успешных броска из-за трехочковой линии.

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