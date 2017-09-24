Олимпийский чемпион кениец Кипчоге выиграл Берлинский марафон

ТАСС, 24 сентября. Кенийский бегун Элиуд Кипчоге стал победителем прошедшего в воскресенье Берлинского марафона. Он преодолел дистанцию 42 км 195 км за 2 часа 3 минуты и 32 секунды.

Второе место занял эфиопский бегун Гуйе Адола (2.03,46), третьим стал его соотечественник Мосинет Жеремей (2.06,09).

Кипчоге во второй раз выиграл Берлинский марафон. Впервые он одержал победу в столице Германии в 2015 году. Также он является олимпийским чемпионом 2016 года в марафонском беге. В беге на 5 тысяч метров кениец становился чемпионом мира 2003 года, а также серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.

В женском забеге победу одержала кенийка Глэйдис Чероно, показавшая результат 2 часа 20 минут 23 секунды. Второй стала эфиопка Рути Ага (2.20,41), третьей - кенийка Валери Айябей (2.20,23).

Чероно, как и Кипчоге, второй раз победила в Берлине. Впервые она выиграла марафон в 2015 году. Также она является серебряным призером чемпионата мира 2013 года в Москве в беге на 10 тысяч метров.

Берлинский марафон является - наряду с Лондонским, Чикагским и Нью-Йоркским - одним из самых престижных и массовых марафонов в мире.